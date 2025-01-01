Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente. Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e rosa seguite da aromi di ciclamino, mirtillo, mandarino e mela.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mirtillo.

Rifermentazione in autoclave.


