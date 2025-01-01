|
Abrakadabra Rosé 2023
(Emilia-Romagna)
|
Pinot Nero (60%), Chardonnay (40%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭❂
|
Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e rosa seguite da aromi di ciclamino, mirtillo, mandarino e mela.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mirtillo.
Rifermentazione in autoclave.
|
|
Alcol: 12%
|
Aperitivi, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|
|Dicembre 2025