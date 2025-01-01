|
Teobaldo Metodo Classico Brut 2022
(Emilia-Romagna)
|
Malvasia di Candia Aromatica (60%), Pinot Nero (40%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, mela e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, biancospino, albicocca, banana, lampone, mandarino e susina.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva, mela e albicocca.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 24 mesi.
|
|
Alcol: 12%
|
Risotto con verdure e crostacei, Crostacei saltati con funghi, Pesce saltato, Sformati di verdure, Zuppe di funghi, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)
|
|Dicembre 2025