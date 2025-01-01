Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, mela e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, biancospino, albicocca, banana, lampone, mandarino e susina.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva, mela e albicocca.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 24 mesi.


