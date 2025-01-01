Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Trento Brut Morus Millesimato 2021, Cantina Mori Colli Zugna (Italia)

Trento Brut Morus Millesimato 2021

Cantina Mori Colli Zugna (Italia)

Trento (Trentino)
Pinot Nero (71%), Chardonnay (29%)
Vino Spumante/Frizzante Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pompelmo e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pera, lampone, susina, mandarino, banana, miele, burro, brioche e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pompelmo e crosta di pane.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 36 mesi.

Alcol: 12,5%

Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei stufati con funghi, Carne bianca stufata, Pesce Stufato, Zuppe di Funghi, Latticini

Calice consigliato Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati 10 °C
(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Dicembre 2025


