Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pompelmo e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pera, lampone, susina, mandarino, banana, miele, burro, brioche e nocciola.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pompelmo e crosta di pane.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 36 mesi.