Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e rosa seguite da aromi di ciclamino, lampone, mirtillo, prugna, mora, corbezzolo e timo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.

Maturazione in vasche d'acciaio.


