Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e garofano seguite da aromi di geranio, violetta, mirtillo, lampone, mirto, mora e corbezzolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.

Maturazione in vasche d'acciaio.


