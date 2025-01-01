|
Cannonau di Sardegna Erema 2023
Cannonau di Sardegna (Sardegna)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e garofano seguite da aromi di geranio, violetta, mirtillo, lampone, mirto, mora e corbezzolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 14%
|
Paste ripiene con carne e funghi, Stufati di carne con funghi, Carne alla griglia
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2016
| ✧✧✧✭
| Giugno 2019
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2025
| --