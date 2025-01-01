Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e mora seguite da aromi di violetta, geranio, peonia, lampone, prugna, carruba e cannella. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e mora seguite da aromi di violetta, geranio, peonia, lampone, prugna, carruba e cannella.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e mora. Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e mora.

4 mesi in vasche d'acciaio. 4 mesi in vasche d'acciaio.

