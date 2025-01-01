|
Gutturnio Classico Superiore Le Staffe 2023
Gutturnio (Emilia-Romagna)
|
Barbera (60%), Bonarda (40%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e mora seguite da aromi di violetta, geranio, peonia, lampone, prugna, carruba e cannella.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e mora.
4 mesi in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 14%
|
Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Dicembre 2025