Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, mora, lampone, carruba, cioccolato, macis, pepe rosa, timo, grafite e un accenno di vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e prugna.

3 mesi in botte, circa 9 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.


