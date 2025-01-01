|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, mora, lampone, carruba, cioccolato, macis, pepe rosa, timo, grafite e un accenno di vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e prugna.
3 mesi in botte, circa 9 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.