Colli Piacentini Sauvignon Il Grì 2021
Colli Piacentini (Emilia-Romagna)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, biancospino, ortica, cedro, pera, ananas, mela, pompelmo, susina e foglia di pomodoro.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e cedro.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13,5%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Crostacei saltati, Latticini
Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Dicembre 2025