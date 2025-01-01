Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, biancospino, ortica, cedro, pera, ananas, mela, pompelmo, susina e foglia di pomodoro.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e cedro.

Maturazione in vasche d'acciaio.


