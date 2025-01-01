Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, frutto della passione, mela, cedro, ananas, pera, pompelmo, ortica, salvia, foglia di pomodoro e peperone. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, frutto della passione, mela, cedro, ananas, pera, pompelmo, ortica, salvia, foglia di pomodoro e peperone.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione. Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.

8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia. 8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia.

