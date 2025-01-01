|
Collio Sauvignon 2023
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, frutto della passione, mela, cedro, ananas, pera, pompelmo, ortica, salvia, foglia di pomodoro e peperone.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.
8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Crostacei saltati, Sformati di verdure
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2015
| ✧✧✧✧
| Aprile 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧
| Aprile 2020
| --
|2019
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2022
| --
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Giugno 2023
| ✧✧✧✧✭
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Febbraio 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2025
| --