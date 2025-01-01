Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
×
  Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2022, Volpe Pasini (Italia)

Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2022

Volpe Pasini (Italia)

Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Sauvignon Blanc
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧

Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, mela, ananas, susina, pompelmo, ortica, peperone, salvia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e cedro.

Maturazione in vasche d'acciaio.

Alcol: 12,5%

Antipasti di crostacei, Pesce fritto, Pasta e risotto con crostacei e verdure, Sformati di verdure, Latticini

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 11 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Dicembre 2025


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2018   ✧✧✧✧     Maggio 2020       --    
2020   ✧✧✧✧✧     Gennaio 2022       --    
2021   ✧✧✧✧✧     Giugno 2023       --    
2022   ✧✧✧✧✧     Marzo 2024       --    
2022   ✧✧✧✧✧     Dicembre 2025       --    

