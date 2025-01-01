Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, mela, ananas, susina, pompelmo, ortica, peperone, salvia e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, mela, ananas, susina, pompelmo, ortica, peperone, salvia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e cedro. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e cedro.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

