|
Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2022
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, mela, ananas, susina, pompelmo, ortica, peperone, salvia e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e cedro.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Antipasti di crostacei, Pesce fritto, Pasta e risotto con crostacei e verdure, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧✧✭
| Maggio 2020
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Giugno 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Marzo 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2025
| --