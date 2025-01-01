|
Vermentino di Gallura Spera 2024
Vermentino di Gallura (Sardegna)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pera seguite da aromi di biancospino, ginestra, pesca, pompelmo, ananas, mandarino, rosmarino e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13%
|
Pasta con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧✧
| Giugno 2019
| --
|2021
| ✧✧✧✧
| Aprile 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Giugno 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2025
| --