Vermentino di Gallura Funtanaliras Oro 2024
Vermentino di Gallura (Sardegna)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e biancospino seguite da aromi di ginestra, pesca, susina, mandarino, ananas, nespola e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 12,5%
Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Gennaio 2026