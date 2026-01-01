Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, pesca, frutto della passione, cedro, pera, ananas e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e pesca.

5 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.


