Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, ananas, pesca, cedro, nespola, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pompelmo.

Parte di questo vino matura in botte.


