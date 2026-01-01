Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Collio Pinot Bianco Talis 2024, Venica & Venica (Italia)

Collio Pinot Bianco Talis 2024

Venica & Venica (Italia)

Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Pinot Bianco
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, ananas, pesca, cedro, nespola, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pompelmo.

Parte di questo vino matura in botte.

Alcol: 13,5%

Pasta con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 11 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Gennaio 2026


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2012   ✧✧✧     Gennaio 2014       --    
2020   ✧✧✧✧     Gennaio 2022       --    
2022   ✧✧✧✧     Luglio 2024       --    
2023   ✧✧✧✧     Marzo 2025       --    
2024   ✧✧✧✧     Gennaio 2026       --    

Altri vini di Venica & Venica 


Elenco dei Vini



