|
Collio Pinot Bianco Talis 2024
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, ananas, pesca, cedro, nespola, minerale e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pompelmo.
Parte di questo vino matura in botte.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2012
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2014
| --
|2020
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Luglio 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2026
| --