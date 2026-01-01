Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca, mela e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pesca, ananas, pompelmo, tiglio, timo, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca, mela e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pesca, ananas, pompelmo, tiglio, timo, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di albicocca, mela e susina. Finale persistente con ricordi di albicocca, mela e susina.

Parte di questo vino matura in botte. Parte di questo vino matura in botte.

