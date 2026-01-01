Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e lampone seguite da aromi di violetta, geranio, fragola, mora e mirtillo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e lampone seguite da aromi di violetta, geranio, fragola, mora e mirtillo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.

6 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia. 6 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia.

