Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e rosa seguite da aromi di violetta, fragola, lampone, mirtillo, arancia rossa, cioccolato, cannella, tabacco, macis, cuoio, grafite, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e rosa seguite da aromi di violetta, fragola, lampone, mirtillo, arancia rossa, cioccolato, cannella, tabacco, macis, cuoio, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.

12 mesi in botte, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia. 12 mesi in botte, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia.

