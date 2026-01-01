Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e pompelmo seguite da aromi di ginestra, biancospino, camomilla, ananas, susina, pesca, cedro, nocciola e tiglio.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e pompelmo.

8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.


