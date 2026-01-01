|
S'Abè 2022
(Sardegna)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e pompelmo seguite da aromi di ginestra, biancospino, camomilla, ananas, susina, pesca, cedro, nocciola e tiglio.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e pompelmo.
8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Pesce stufato con funghi, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Gennaio 2026