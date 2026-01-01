|
Collio Friulano Ronco delle Cime 2024
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, pera, pesca, ananas, cedro, mandorla e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla.
Parte del vino matura in botte.
Alcol: 13,5%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce stufato con funghi, Pesce fritto, Crostacei alla griglia, Zuppe di funghi
|Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2010
| ✧✧✧✧
| Giugno 2011
| --
|2012
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2014
| --
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2026
| --