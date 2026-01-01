Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, mora e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, amarena, mirtillo, carruba, cacao, tabacco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, mora e amarena.

12 mesi in barrique, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.


