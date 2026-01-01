|
Sambì 2021
(Sardegna)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora, tabacco, ginepro, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo.
Maturazione in vasche d'acciaio e botte.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta ripiene con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
|
Calice consigliato
|
18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
Gennaio 2026