Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, lampone e rosa seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cipria, pepe nero, liquirizia, muschio, macis e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, lampone e rosa seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cipria, pepe nero, liquirizia, muschio, macis e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, lampone e fragola. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

6 mesi in botte, 4 anni in bottiglia. 6 mesi in botte, 4 anni in bottiglia.

