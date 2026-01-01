|
Friuli Colli Orientali Schioppettino 2020
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, lampone e rosa seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cipria, pepe nero, liquirizia, muschio, macis e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, lampone e fragola.
6 mesi in botte, 4 anni in bottiglia.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Paste ripiene con carne e funghi, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Gennaio 2026