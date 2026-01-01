|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, lampone e prugna seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, fragola, mirtillo, mora, cacao, cipria, tabacco, liquirizia, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, lampone e prugna.
18 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia.