Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, lampone e prugna seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, fragola, mirtillo, mora, cacao, cipria, tabacco, liquirizia, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, lampone e prugna.

18 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia.


