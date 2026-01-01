|
Cobèl 2022
(Sardegna)
|
Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, mela e albicocca seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, ananas, pera, litchi, nespola, susina e miele.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di uva, mela e albicocca.
8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14%
|
Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce stufato con funghi, Carne bianca stufata, Zuppe di funghi, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Gennaio 2026