  Cobèl 2022, Cantina del Vermentino Monti (Italia)

Cobèl 2022

Cantina del Vermentino Monti (Italia)

(Sardegna)
Gewürztraminer
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

(Sardegna)
Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, mela e albicocca seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, ananas, pera, litchi, nespola, susina e miele.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva, mela e albicocca.

8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.

Alcol: 14%

Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce stufato con funghi, Carne bianca stufata, Zuppe di funghi, Formaggi

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 11 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Gennaio 2026


