Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, mela e albicocca seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, ananas, pera, litchi, nespola, susina e miele.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva, mela e albicocca.

8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.


