Vermentino di Gallura Superiore Arakena 2023
Vermentino di Gallura (Sardegna)
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e albicocca seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, ananas, nespola, susina, pompelmo, rosmarino, mandorla, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e albicocca.
Breve maturazione in botte.
Alcol: 14,5%
Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2005
| ✧✧✧✧
| Numero 53, Giugno 2007
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2026
| --