  Vermentino di Gallura Superiore Arakena 2023, Cantina del Vermentino Monti (Italia)

Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e albicocca seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, ananas, nespola, susina, pompelmo, rosmarino, mandorla, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pesca e albicocca.

Breve maturazione in botte.

Alcol: 14,5%

Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 12 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Gennaio 2026


