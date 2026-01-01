|
Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2024
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, frutto della passione, ananas, cedro, mela, pera, litchi, pompelmo, foglia di pomodoro, peperone verde e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.
Parte del vino matura in botte.
Alcol: 13,5%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesca saltato con funghi, Zuppe di funghi, Carne bianca saltata
|Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2010
| ✧✧✧✧
| Giugno 2011
| ✧✧✧✧✭
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✧
| Marzo 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2026
| --