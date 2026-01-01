Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente. Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e ciclamino seguite da aromi di rosa canina, pesca, lampone, mandarino, mela e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e pesca.

5 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.


