Rosa buccia di cipolla brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e crosta di pane seguite da aromi di rosa canina, peonia, mandarino, lampone, pompelmo rosa, mela e susina.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e mandarino.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 33 mesi.


