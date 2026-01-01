Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e rosa seguite da aromi di arancia rossa, prugna, lampone, mirtillo, carruba, tabacco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e arancia rossa.

12 mesi in barrique e botte, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.


