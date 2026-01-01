|
Etna Rosso Tifeo 2020
Etna (Sicilia)
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
|Punteggio: ✧✧✧✧
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e rosa seguite da aromi di arancia rossa, prugna, lampone, mirtillo, carruba, tabacco, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e arancia rossa.
12 mesi in barrique e botte, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.
Alcol: 13,5%
Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Formaggi
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Gennaio 2026