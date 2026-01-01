|
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva secca, albicocca secca e confettura di mele cotogne seguite da aromi di camomilla, confettura di pesche, dattero, scorza d'agrume, fico secco, canditi, miele, zafferano, mandorla e vaniglia.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dall'acidità, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne.
2 anni in vasche d'acciaio e barrique, almeno 18 mesi in bottiglia.