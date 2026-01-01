Giallo dorato cupo e sfumature giallo ambra, molto trasparente. Giallo dorato cupo e sfumature giallo ambra, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca, papaia e rosa bianca seguite da aromi di mela cotogna, cedro, nespola, ananas, susina, miele, mandorla, salvia e finocchio.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di albicocca, papaia e mela cotogna.

8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.


