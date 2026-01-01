|
Kumbè 2022
(Sardegna)
|
Giallo dorato cupo e sfumature giallo ambra, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca, papaia e rosa bianca seguite da aromi di mela cotogna, cedro, nespola, ananas, susina, miele, mandorla, salvia e finocchio.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di albicocca, papaia e mela cotogna.
8 mesi in vasche d'acciaio, 10 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Paste ripiene con pesce e funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di funghi, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Gennaio 2026