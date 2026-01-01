Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, pesca, cedro, susina, nocciola, miele, rosmarino, finocchio, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, pesca, cedro, susina, nocciola, miele, rosmarino, finocchio, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.

18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.

