Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e uva spina seguite da aromi di acacia, ginestra, sambuco, mango, pesca, pera, susina, pompelmo, cedro, foglia di pomodoro, peperone, mandorla, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e mango.

Maturazione in botte e vasche d'acciaio.


