Collio Bianco Tre Vignis 2020
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Friulano, Chardonnay, Sauvignon Blanc
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e uva spina seguite da aromi di acacia, ginestra, sambuco, mango, pesca, pera, susina, pompelmo, cedro, foglia di pomodoro, peperone, mandorla, minerale e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e mango.
Maturazione in botte e vasche d'acciaio.
Alcol: 13,5%
Paste ripiene con pesce e funghi, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi, Pesce arrosto, Formaggi
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2019
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2025
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2026
| --