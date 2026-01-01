|
Collio Sauvignon Extempore 2019
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, frutto della passione e sambuco seguite da aromi di ginestra, mango, pesca, uva spina, pompelmo, pera, mela, litchi, miele, zafferano, zenzero, peperone, salvia e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, frutto della passione e mango.
Fermentazione in botte, 9 mesi in botte.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta con pesce e carne, Stufati di pesce con funghi, Crostacei alla griglia, Sformati di verdure e funghi
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Gennaio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧✧✧
| Marzo 2025
| --
|2019
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2026
| --