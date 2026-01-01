Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, frutto della passione e sambuco seguite da aromi di ginestra, mango, pesca, uva spina, pompelmo, pera, mela, litchi, miele, zafferano, zenzero, peperone, salvia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, frutto della passione e mango.

Fermentazione in botte, 9 mesi in botte.


