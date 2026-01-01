Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Vino Rosso da Uve Stramature 2017, Bissoni (Italia)

Vino Rosso da Uve Stramature 2017

Bissoni (Italia)

(Emilia-Romagna)
Sangiovese
Vino Dolce/Passito Vino Dolce/Passito Punteggio: ✧✧✧✧

(Emilia-Romagna)
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, lampone, mirtillo, carruba, tabacco, cacao, china, rabarbaro, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia, mentolo e smalto.

Attacco dolce e giustamente tannico, comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza e freschezza.

Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.

Circa 2 anni in barrique, almeno 18 mesi in bottiglia.

Alcol: 12%

Dessert di cioccolato e cacao, Formaggi stagionati e piccanti

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 16 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Gennaio 2026


