|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, lampone, mirtillo, carruba, tabacco, cacao, china, rabarbaro, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia, mentolo e smalto.
Attacco dolce e giustamente tannico, comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza e freschezza.
Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.
Circa 2 anni in barrique, almeno 18 mesi in bottiglia.