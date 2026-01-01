Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e mirtillo seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, lampone, carruba, tabacco, cacao, liquirizia, macis, mirto, rosmarino, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e mirtillo seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, lampone, carruba, tabacco, cacao, liquirizia, macis, mirto, rosmarino, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo.

12 mesi in botte. 12 mesi in botte.

