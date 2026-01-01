Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Cannonau di Sardegna Riserva Ruè 2018, Cantina del Vermentino Monti (Italia)

Cannonau di Sardegna Riserva Ruè 2018

Cantina del Vermentino Monti (Italia)

Cannonau di Sardegna (Sardegna)
Cannonau
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧

Cannonau di Sardegna (Sardegna)
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e mirtillo seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, lampone, carruba, tabacco, cacao, liquirizia, macis, mirto, rosmarino, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo.

12 mesi in botte.

Alcol: 14%

Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Rossi Corposi e Molto Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi e Molto Maturi)

Gennaio 2026


