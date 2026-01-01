Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di lampone, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, macis, liquirizia, rabarbaro, grafite, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di lampone, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, macis, liquirizia, rabarbaro, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone.

12 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 12 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.

