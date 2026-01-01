|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, peonia, iris, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia, grafite ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena.
12 mesi in barrique, 12 mesi in vasche acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.