Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, peonia, iris, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia, grafite ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, peonia, iris, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia, grafite ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena. Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena.

12 mesi in barrique, 12 mesi in vasche acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia. 12 mesi in barrique, 12 mesi in vasche acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.

