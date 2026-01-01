|
Friuli Ribolla Gialla Kret 2024
(Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas, pesca e mandarino.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e susina.
6 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
Alcol: 12%
Antipasti di crostacei, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Sformati di verdure, Uova
Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026