Friuli Pinot Grigio Kret 2024
(Friuli-Venezia Giulia)
Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, pesca e pompelmo rosa seguite da aromi di ginestra, biancospino, mango, pera e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela verde, pesca e pompelmo rosa.
6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Pasta con pesce e funghi, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Zuppe di legumi, Latticini
Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --