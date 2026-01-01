Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente. Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, pesca e pompelmo rosa seguite da aromi di ginestra, biancospino, mango, pera e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela verde, pesca e pompelmo rosa.

6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.


