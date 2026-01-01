Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e biancospino seguite da aromi di ginestra, mela, susina e ananas.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, pesca e mela.

6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.


