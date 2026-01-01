|
Friuli Friulano Kret 2024
(Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e biancospino seguite da aromi di ginestra, mela, susina e ananas.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pera, pesca e mela.
6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --