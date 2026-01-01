Giallo verdolino brillante e sfumature giallo ramato, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo ramato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, pesca, banana e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.

6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.


