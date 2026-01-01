|
Friuli Colli Orientali Pinot Grigio 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo ramato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, pesca, banana e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.
6 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Pasta con carne e funghi, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Zuppe di verdure, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✧
| Settembre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --