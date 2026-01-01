|
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2024
Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, pera, pesca, ananas, anice e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Uova, Carne bianca saltata, Latticini, Pesce fritto
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧
| Novembre 2003
| --
|2006
| ✧✧✧
| Agosto 2007
| --
|2007
| ✧✧✧✭
| Maggio 2008
| --
|2014
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2016
| --
|2016
| ✧✧✧✭
| Luglio 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✭
| Settembre 2018
| --
|2018
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2019
| --
|2019
| ✧✧✧✭
| Giugno 2020
| --
|2020
| ✧✧✧✧
| Settembre 2021
| --
|2022
| ✧✧✧✧❂
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --