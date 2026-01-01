|
Friuli Colli Orientali Ribolla Gialla 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, pesca, pera, kiwi, agrumi e ananas.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.
8 mesi in botte di cemento.
Alcol: 12,5%
Antipasti di pesce, Pasta con pesce, Pesce fritto, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --