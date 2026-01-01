Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, mango, pera, papaia e ananas.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pesca e mango.

Maturazione in vasche d'acciaio.


