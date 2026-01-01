|
Il Preliminare 2024
(Basilicata)
|
Aglianico, Chardonnay, Malvasia Bianca di Basilicata
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, mango, pera, papaia e ananas.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e mango.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta con crostacei, Zuppe di funghi, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Pesce fritto, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2008
| ✧✧✧✭
| Marzo 2010
| --
|2009
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2011
| --
|2010
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2011
| --
|2011
| ✧✧✧✭
| Novembre 2012
| --
|2012
| ✧✧✧✭
| Aprile 2014
| --
|2015
| ✧✧✧✭
| Novembre 2016
| --
|2016
| ✧✧✧✭
| Aprile 2017
| --
|2018
| ✧✧✧✭
| Novembre 2019
| --
|2019
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2021
| --
|2021
| ✧✧✧✭
| Agosto 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --