Friuli Colli Orientali Friulano 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e biancospino seguite da aromi di ginestra, susina, agrumi, pesca, rosmarino e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e mandorla.
8 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Pasta con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Zuppe di verdure
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --