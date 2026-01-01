Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e biancospino seguite da aromi di ginestra, susina, agrumi, pesca, rosmarino e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e mandorla.

8 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.


