Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di biancospino, pompelmo, ananas, pera e pesca.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo.

3 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.


