Friuli Chardonnay Kret 2023
(Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di biancospino, pompelmo, ananas, pera e pesca.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo.
3 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Antipasti di pesce e crostacei, Risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Uova, Latticini
|Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --