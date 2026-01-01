|
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tralivio 2023
Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, pera, nespola, agrumi, anice, tiglio, rosmarino e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Pesce alla griglia, Carne bianca arrosto, Stufati di pesce, Zuppe di pesce
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✧
| Numero 14, Dicembre 2003
| --
|2005
| ✧✧✧✧
| Agosto 2007
| --
|2006
| ✧✧✧✧
| Maggio 2008
| --
|2013
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2016
| --
|2015
| ✧✧✧✧
| Agosto 2017
| --
|2016
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2018
| --
|2017
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2019
| --
|2018
| ✧✧✧✧
| Giugno 2020
| --
|2019
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2021
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Ottobre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --