Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di ananas, pera, pesca, pompelmo, susina, artemisia, burro e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e ananas.

8 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.


