Friuli Colli Orientali Chardonnay 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di ananas, pera, pesca, pompelmo, susina, artemisia, burro e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di banana, mela e ananas.
8 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.
Alcol: 13,5%
Pasta con pesce, Pesce stufato con funghi, Carne bianca saltata, Zuppe di funghi, Sformati di verdure
Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026
Altre Annate
DiWineTaste
Lettori
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --