Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Balciana 2022
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (Marche)
Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, susina e albicocca secca seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, nespola, pera, pesca, ananas, anice, miele, tiglio, rosmarino, zafferano, mandorla e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela cotogna, susina e albicocca secca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 15,5%
Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Formaggi
Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026