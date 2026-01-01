Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, susina e albicocca secca seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, nespola, pera, pesca, ananas, anice, miele, tiglio, rosmarino, zafferano, mandorla e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela cotogna, susina e albicocca secca.

Maturazione in vasche d'acciaio.


